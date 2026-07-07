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Κριστιάνο Ρονάλντο: «Έχω τρεις τίτλους, πριν από μένα η Πορτογαλία δεν είχε κανέναν»

Όσα ανέφερε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το ματς με την Ισπανία στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

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Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς Πορτογαλία - Ισπανία | ΑΠΕ-ΜΠΕ/MIGUEL A. LOPES
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Η Πορτογαλία ολοκλήρωσε την πορεία της στο Μουντιάλ καθώς η Ισπανία την πέταξε έξω από την συνέχεια της διοργάνωσης, νικώντας την με 1-0.

Πρόσωπο της αναμέτρησης ωστόσο ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο αφήνοντας όμως παράθυρο να συνεχίσει με την εθνική του ομάδα.

Σε δηλώσεις του μετά το ματς, ανέφερε:

«Έδωσα τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή. Ήταν το τελευταίο μου Μουντιάλ, ναι, αλλά τώρα θα έχω χρόνο να σκεφτώ και να είμαι με την οικογένειά μου. Δεν θα πάρω βιαστικές αποφάσεις», ανέφερε ο CR7, που εν συνεχεία μίλησε για τη συνολική διεθνή του πορεία.

Έχω τρεις τίτλους με την Πορτογαλία, πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Πορτογαλία δεν είχε ούτε έναν. Είμαι χαρούμενος. Ο μεγαλύτερος τίτλος ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2016, που για μένα έχει ίδια σημασία με το Παγκόσμιο Κύπελλο».

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