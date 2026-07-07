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Κριστιάνο Ρονάλντο: Με δάκρυα το μουντιαλικό last dance

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι στο Μουντιάλ με την Πορτογαλία κλείνοντας έτσι έναν κύκλο με συμμετοχή σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα.

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Με δάκρυα το μουντιαλικό φινάλε του Κριστιάνο Ρονάλντο | AP Photo
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Η Πορτογαλία ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία στο τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Μουντιάλ, μετά το τέλος της αναμέτρησης ο CR7 δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Δεν τα κατάφερε η Πορτογαλία απέναντι στην Ισπανία γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Ισπανία. Αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Ο θρύλος της Πορτογαλίας κλείνει έτσι έναν σπουδαίο κύκλο παρουσίας σε Μουντιάλ.

Πιο συγκεκριμένα έχει συμμετάσχει σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα σκοράροντας σε όλα και έφτασε συνολικά τα 11 τέρματα. Ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, μετά την λήξη της αναμέτρησης απέναντι στην Ισπανία και τους τίτλους τέλους που μπήκαν στην παρουσία του στα Μουντιάλ, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

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