Κριστιάνο Ρονάλντο: Με δάκρυα το μουντιαλικό last dance

Η Πορτογαλία ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία στο τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Μουντιάλ, μετά το τέλος της αναμέτρησης ο CR7 δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.
Δεν τα κατάφερε η Πορτογαλία απέναντι στην Ισπανία γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Ισπανία. Αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Ο θρύλος της Πορτογαλίας κλείνει έτσι έναν σπουδαίο κύκλο παρουσίας σε Μουντιάλ.
Πιο συγκεκριμένα έχει συμμετάσχει σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα σκοράροντας σε όλα και έφτασε συνολικά τα 11 τέρματα. Ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, μετά την λήξη της αναμέτρησης απέναντι στην Ισπανία και τους τίτλους τέλους που μπήκαν στην παρουσία του στα Μουντιάλ, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.
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