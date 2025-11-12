Κύπελλο Ελλάδας, 4η αγωνιστική: Σε ώρα - έκπληξη ο Ολυμπιακός, πότε παίζουν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ

Με τη διεξαγωγή δέκα αγώνων της 4ης αγωνιστικής συνεχίζεται το πρόγραμμα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Από το πρόγραμμα, ξεχωρίζει η αναμέτρηση Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακού σε ώρα - έκπληξη (σ.σ. στις 13:00 το μεσημέρι).

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ, ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά ενώ το ματς της αγωνιστικής είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

03/12/2025, 13:00: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)

03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)

03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")

03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)

03/12/2025, 17:00: Αστέρας Τρίπολης - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")

03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)

03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)

03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")

04/12/2025, 17:00: Π.Ο.Τ. Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

Η 3η αγωνιστική

ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1

Παναιτωλικός - Eλλάς Σύρου 4-1

Κηφισιά - Athens Kallithea 2-1

Αιγάλεω - Άρης 1-3

Ηλιούπολη - ΑΕΚ 0-1

Ολυμπιακός - Βόλος 5-0

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR 1-0

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-2

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet 4-1

Η βαθμολογία

ΟΦΗ 9 (7-1) Λεβαδειακός 9 (7-2) Άρης 9 (5-1) ΑΕΚ 9 (4-1) Ολυμπιακός 6 (7-1) * Παναθηναϊκός 6 (3-1) * Κηφισιά 5 (4-3) Ατρόμητος 4 (6-5) Βόλος 4 (4-7) Παναιτωλικός 3 (5-4) ΠΑΟΚ 3 (5-5) * Ηρακλής 3 (2-3) * Ελλάς Σύρου 3 (6-8) Μαρκό 1 (2-3) * Αστέρας AKTOR 1 (2-4) Καβάλα 1 (1-4) * ΑΕΛ Novibet 1 (3-4) Athens Kallithea 0 (1-4) Ηλιούπολη 0 (1-5) Αιγάλεω 0 (1-7)

*Ματς λιγότερο

**Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια πρόκρισης είναι κατά σειρά:

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

Η καλύτερη επίθεση

Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

Οι περισσότερες νίκες

Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2024/2025.