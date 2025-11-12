Κύπελλο Ελλάδας, 4η αγωνιστική: Σε ώρα - έκπληξη ο Ολυμπιακός, πότε παίζουν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ

Με τη διεξαγωγή δέκα αγώνων της 4ης αγωνιστικής συνεχίζεται το πρόγραμμα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Από το πρόγραμμα, ξεχωρίζει η αναμέτρηση Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακού σε ώρα - έκπληξη (σ.σ. στις 13:00 το μεσημέρι).
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ, ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά ενώ το ματς της αγωνιστικής είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης».
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
03/12/2025, 13:00: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)
03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)
03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")
03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)
03/12/2025, 17:00: Αστέρας Τρίπολης - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")
03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)
03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)
03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")
04/12/2025, 17:00: Π.Ο.Τ. Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)
Η 3η αγωνιστική
- ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1
- Παναιτωλικός - Eλλάς Σύρου 4-1
- Κηφισιά - Athens Kallithea 2-1
- Αιγάλεω - Άρης 1-3
- Ηλιούπολη - ΑΕΚ 0-1
- Ολυμπιακός - Βόλος 5-0
- Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR 1-0
- Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-2
- ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet 4-1
Η βαθμολογία
- ΟΦΗ 9 (7-1)
- Λεβαδειακός 9 (7-2)
- Άρης 9 (5-1)
- ΑΕΚ 9 (4-1)
- Ολυμπιακός 6 (7-1) *
- Παναθηναϊκός 6 (3-1) *
- Κηφισιά 5 (4-3)
- Ατρόμητος 4 (6-5)
- Βόλος 4 (4-7)
- Παναιτωλικός 3 (5-4)
- ΠΑΟΚ 3 (5-5) *
- Ηρακλής 3 (2-3) *
- Ελλάς Σύρου 3 (6-8)
- Μαρκό 1 (2-3) *
- Αστέρας AKTOR 1 (2-4)
- Καβάλα 1 (1-4) *
- ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)
- Athens Kallithea 0 (1-4)
- Ηλιούπολη 0 (1-5)
- Αιγάλεω 0 (1-7)
*Ματς λιγότερο
**Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια πρόκρισης είναι κατά σειρά:
- Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
- Η καλύτερη επίθεση
- Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
- Οι περισσότερες νίκες
- Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας
- Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2024/2025.
