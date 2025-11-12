Μενού

Κύπελλο Ελλάδας, 4η αγωνιστική: Σε ώρα - έκπληξη ο Ολυμπιακός, πότε παίζουν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ

Ανακοινώθηκαν οι ώρες και οι ημέρες για τα ματς της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας.

Κύπελλο Ελλάδος
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδος | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Με τη διεξαγωγή δέκα αγώνων της 4ης αγωνιστικής συνεχίζεται το πρόγραμμα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Από το πρόγραμμα, ξεχωρίζει η αναμέτρηση Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακού σε ώρα - έκπληξη (σ.σ. στις 13:00 το μεσημέρι).

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ, ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά ενώ το ματς της αγωνιστικής είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
03/12/2025, 13:00: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)
03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)
03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")
03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)
03/12/2025, 17:00: Αστέρας Τρίπολης - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")
03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)
03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)
03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")  
04/12/2025, 17:00: Π.Ο.Τ. Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

Η 3η αγωνιστική

  • ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1
  • Παναιτωλικός - Eλλάς Σύρου 4-1
  • Κηφισιά - Athens Kallithea 2-1
  • Αιγάλεω - Άρης 1-3
  • Ηλιούπολη - ΑΕΚ 0-1
  • Ολυμπιακός - Βόλος 5-0
  • Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR 1-0
  • Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-2
  • ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet 4-1

Η βαθμολογία

  1. ΟΦΗ 9 (7-1)
  2. Λεβαδειακός 9 (7-2)
  3. Άρης 9 (5-1)
  4. ΑΕΚ 9 (4-1)
  5. Ολυμπιακός 6 (7-1) *
  6. Παναθηναϊκός 6 (3-1) *
  7. Κηφισιά 5 (4-3)
  8. Ατρόμητος 4 (6-5)
  9. Βόλος 4 (4-7)
  10. Παναιτωλικός 3 (5-4)
  11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) *
  12. Ηρακλής 3 (2-3) *
  13.  Ελλάς Σύρου 3 (6-8)
  14. Μαρκό 1 (2-3) *
  15. Αστέρας AKTOR 1 (2-4)
  16. Καβάλα 1 (1-4) *
  17. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)
  18. Athens Kallithea 0 (1-4)
  19. Ηλιούπολη 0 (1-5)
  20. Αιγάλεω 0 (1-7)

*Ματς λιγότερο

**Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια πρόκρισης είναι κατά σειρά:

  • Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
  • Η καλύτερη επίθεση
  • Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
  • Οι περισσότερες νίκες
  • Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας
  • Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2024/2025.

