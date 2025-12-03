Κύπελλο Ελλάδας: Τα προνόμια των δύο πρωτοπόρων στη League Phase

Η είσοδος στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας είναι σημαντική κι αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το απόλυτο του Λεβαδειακού, ο ΠΑΟΚ δεδομένα είναι εκτός τετράδας, ενώ ίσως το ίδιο συμβεί και με τον Άρη.
Η τετράδα είναι σημαντική για δύο λόγους. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το να τερματίσει κάποια ομάδα στις δύο πρώτες θέσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Eurovision: Αυτός είναι ο τραγουδιστής του ελληνικού τελικού που καταδικάστηκε για βιασμό τουρίστριας στη Ρόδο
- Το AI μοντέλο που μοιάζει τόσο αληθινό: «Θα ορκιζόσουν πως το έχεις ξανασυναντήσει!»
- Ο Μπέος «άναψε»... το δέντρο: Ομοφοβική επίθεση και ειρωνεία στον Σωτήρη Πολύζο
- Άφωνος ο Λιάγκας με τα «γαλλικά» του Νίκου Αποστολόπουλου: «Πηδ... σαν που...»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.