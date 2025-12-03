Μενού

Κύπελλο Ελλάδας: Τα προνόμια των δύο πρωτοπόρων στη League Phase

Η τετράδα είναι σημαντική στη League Phase του Κυπέλλου, αλλά οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις έχουν κι άλλα προνόμια.

Κύπελλο Ελλάδος
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδος | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Η είσοδος στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας είναι σημαντική κι αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το απόλυτο του Λεβαδειακού, ο ΠΑΟΚ δεδομένα είναι εκτός τετράδας, ενώ ίσως το ίδιο συμβεί και με τον Άρη.

Η τετράδα είναι σημαντική για δύο λόγους. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το να τερματίσει κάποια ομάδα στις δύο πρώτες θέσεις.

