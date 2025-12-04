Μενού

Κύπελλο Ελλάδος: Γιατί όλοι «σκοτώνονται» να μπουν 4άδα και ποια τα «κέρδη» της κάθε θέσης

Στην τελική ευθεία το League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος για τους «μεγάλους» του ποδοσφαίρου και το Gazzetta εξηγεί γιατί άπαντες θέλουν ένα εισιτήριο για την 4άδα.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1
Με την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, οι περισσότερες ομάδες έχουν κάνει τον τελικό απολογισμό τους στη βαθμολογία στο κομμάτι της συγκομιδής βαθμών και αναμένουν τα αποτελέσματα των «μεγάλων» στο ματς που τους απέμεινε.

Αυτή τη στιγμή, μόλις δύο ομάδες έχουν κλειδώσει μία θέση στα προημιτελικά του θεσμού και αυτοί είναι ο Λεβαδειακός και η ΑΕΚ, οι οποίοι έκαναν το 4x4 στη συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο παίζει ρόλο και σε ποια θέση θα τερματίσουν.

