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Κύπελλο Ελλάδας: Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase

Συμπληρώθηκε το «μωσαϊκό» της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026-2027. Μοναδική εκκρεμότητα η αναμέτρηση Ελλάς Σύρου – Μαρκό.

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Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας. | KLODIAN LATO/EUROKINISSI
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Μία εκκρεμότητα μόνο απομένει για να συμπληρωθεί το «μωσαϊκό» των 16 ομάδων οι οποίες θα συμμετάσχουν στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Η προκριματική φάση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (24/8) με την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου-Μαρκό για να προκύψουν οι 11 ομάδες που θα πλαισιώσουν τις πέντε (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) που προκρίθηκαν χωρίς αγώνα. 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν:

  1. Ολυμπιακός
  2. Παναθηναϊκός
  3. ΠΑΟΚ
  4. ΑΕΚ
  5. ΟΦΗ
  6. ΑΕΛ 
  7. Άρης
  8. Βόλος
  9. Ατρόμητος
  10. Λεβαδειακός
  11. Καλαμάτα
  12. Κηφισιά
  13. Νέστος Χρυσούπολης
  14. Νίκη Βόλου
  15. Πανσερραϊκός 
  16. Ελλάς Σύρου ή Μαρκό

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