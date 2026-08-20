Μία εκκρεμότητα μόνο απομένει για να συμπληρωθεί το «μωσαϊκό» των 16 ομάδων οι οποίες θα συμμετάσχουν στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Η προκριματική φάση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (24/8) με την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου-Μαρκό για να προκύψουν οι 11 ομάδες που θα πλαισιώσουν τις πέντε (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) που προκρίθηκαν χωρίς αγώνα.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν:

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ ΟΦΗ ΑΕΛ Άρης Βόλος Ατρόμητος Λεβαδειακός Καλαμάτα Κηφισιά Νέστος Χρυσούπολης Νίκη Βόλου Πανσερραϊκός Ελλάς Σύρου ή Μαρκό