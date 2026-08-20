Μία εκκρεμότητα μόνο απομένει για να συμπληρωθεί το «μωσαϊκό» των 16 ομάδων οι οποίες θα συμμετάσχουν στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.
Η προκριματική φάση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (24/8) με την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου-Μαρκό για να προκύψουν οι 11 ομάδες που θα πλαισιώσουν τις πέντε (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) που προκρίθηκαν χωρίς αγώνα.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Αυγούστου.
Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν:
- Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ
- ΑΕΚ
- ΟΦΗ
- ΑΕΛ
- Άρης
- Βόλος
- Ατρόμητος
- Λεβαδειακός
- Καλαμάτα
- Κηφισιά
- Νέστος Χρυσούπολης
- Νίκη Βόλου
- Πανσερραϊκός
- Ελλάς Σύρου ή Μαρκό
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