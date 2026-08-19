Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού (Εκουαδόρ), ο Μικέλε Σένσι-Κοντούγι, σκοτώθηκε σήμερα μαζί με τη σύζυγό του κατά τη συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τουρίστες στην Κένυα.
Ο Μικέλε Σένσι-Κοντούγι ήταν επικεφαλής του Κέντρου Στρατηγικών Πληροφοριών (Centro de Inteligencia Estratégica / CIES) και στενός συνεργάτης του προέδρου του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα.
Κένυα - Σοκ για τα θύματα του δυστυχήματος
«Σήμερα, ο Μικέλε και η Στέφανι έφυγαν από κοντά μας πολύ πρόωρα. Η σκέψη μου είναι στην οικογένειά τους, ιδίως στα παιδιά και στους γονείς τους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ρομπέρτο Λούκε, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών του Ισημερινού.
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενημέρωσε πως πέντε αμερικανοί πολίτες συγκαταλέγονται στα θύματα της τραγωδίας.
Το ελικόπτερο συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στους πρόποδες του όρους Ολολόκουε στην κεντρική Κένυα, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο και τους έξι τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό.
- Στρατός: Νέα δυνατότητα για 9μηνη θητεία και αναβολή χωρίς πιστοποιητικό - Με ποια ΕΣΣΟ ξεκινά
- «Καμπάνα» εκατομμυρίων κατά της Ryanair από τον επιβάτη που βρέθηκε μισός έξω από το αεροπλάνο
- Σάλος στην Κένυα: Συντριβή ελικοπτέρου με θύματα αξιωματούχο του Εκουαδόρ και πολίτες των ΗΠΑ
- Ελένη Ράντου: «Γυναίκες, μη μασάτε!» – Η απάντηση στον ηλικιακό ρατσισμό και το μπικίνι στα 62
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.