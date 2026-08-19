Μενού

Σάλος στην Κένυα: Συντριβή ελικοπτέρου με θύματα αξιωματούχο του Εκουαδόρ και πολίτες των ΗΠΑ

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Εκουαδόρ σκοτώθηκε σήμερα, μαζί με τη σύζυγό του και άλλα πέντε άτομα κατά τη συντριβή ελικοπτέρου στην Κένυα.

Reader symbol
Newsroom
Ελικόπτερο στην Κένυα
Ελικόπτερο στην Κένυα | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού (Εκουαδόρ), ο Μικέλε Σένσι-Κοντούγι, σκοτώθηκε σήμερα μαζί με τη σύζυγό του κατά τη συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τουρίστες στην Κένυα.

Ο Μικέλε Σένσι-Κοντούγι ήταν επικεφαλής του Κέντρου Στρατηγικών Πληροφοριών (Centro de Inteligencia Estratégica / CIES) και στενός συνεργάτης του προέδρου του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα.

Κένυα - Σοκ για τα θύματα του δυστυχήματος

«Σήμερα, ο Μικέλε και η Στέφανι έφυγαν από κοντά μας πολύ πρόωρα. Η σκέψη μου είναι στην οικογένειά τους, ιδίως στα παιδιά και στους γονείς τους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ρομπέρτο Λούκε, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών του Ισημερινού.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενημέρωσε πως πέντε αμερικανοί πολίτες συγκαταλέγονται στα θύματα της τραγωδίας.

Το ελικόπτερο συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στους πρόποδες του όρους Ολολόκουε στην κεντρική Κένυα, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο και τους έξι τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ