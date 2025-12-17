Μενού

Κύπελο Ελλάδας: ΠΑΟΚ - Μαρκό 4 - 1: «Τεσσάρα», αλλά… ραντεβού με Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 τη Μαρκό, αλλά το λάθος του Τσιφτσή τον έστειλε στην 8η θέση και σε πορεία προς Ολυμπιακό.

ΠΑΟΚ-ΜΑΡΚΟ
ΠΑΟΚ-ΜΑΡΚΟ | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Ο ΠΑΟΚ επικρατεί με 4 -1, αλλά θα τερματίσει στην 8η θέση. Έτσι ο «δικέφαλος του βορρά» θα παίξει εντός έδρας με τον Ατρόμητο και αν περάσει, πάλι σε μονό παιχνίδι θα αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης

Πριν τη σέντρα, ο «Δικέφαλος» ήταν 12ος και χρειαζόταν νίκη με πολλά γκολ για να ανέβει ψηλότερα. Με αρκετές απουσίες (Λόβρεν, Γιακουμάκης, Σάστρε, Μιχαηλίδης, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Βολιάκο) ο Λουτσέσκου παρέταξε πειραματική ενδεκάδα, με Θυμιάνη στην άμυνα, Κωνσταντέλια οργανωτή και τον 18χρονο Μύθου στην κορυφή.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 3-0 ως το 37’ με γκολ των Κωνσταντέλια (2) και Μύθου, αλλά δεν βρήκε το τέταρτο που θα του έδινε την 7η θέση. Στο β’ μέρος ο Μύθου και ο Τσάλοφ έχασαν ευκαιρίες, ώσπου το λάθος του Τσιφτσή έφερε το 3-1. Ο Καμαρά διαμόρφωσε το τελικό 4-1, χωρίς να αλλάξει η κατάταξη.

Ενδεκάδες:

  • ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Θυμιάνης, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεφ (64’ Καμαρά), Ντεσπόντοφ (92’ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας (64’ Τάισον), Ιβανούσετς (74’ Τσάλοφ), Μύθου.

  • Μαρκό (Παπαδόπουλος): Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Γκίνι, Μιγιέντα, Ίννος, Μπουσάι (46’ Ριτσοτάκης), Ίνος, Καζάου (74’ Τσάκνης), Μεντόσα (46’ Μιούλερ), Ντέτλερ, Φατιόν (46’ Κυριακίδης), Σεμπά (62’ Αλεξόπουλος).

 

