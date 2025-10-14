Μενού

Κυριάκος Κυριάκος στους «Galacticos»: «Οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ μάλλον είχαν πρόβλημα μαζί μου»

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, Κυριάκος Κυριάκος ξεκαθάρισε στους «Galacticos» πως οι οργανωμένοι του «Δικεφάλου του βορρά» είχαν θέμα μαζί του.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Κυριάκος Κυριάκος βρέθηκε σήμερα στο στούντιο του Gazzetta και την εκπομπή «Galacticos» όπου μεταξύ άλλων ανέφερε πως πιθανότατα οι οργανωμένοι του «Δικεφάλου του βορρά» είχαν πρόβλημα με κείνον.

Ο ίδιος εξήγησε πως αυτο οφειλόταν πιθανότατα στον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπούσε στην ομάδα και όχι τόσο αναφορικά με την διοίκηση που ασκούσε. 

