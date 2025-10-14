Κυριάκος Κυριάκος στους «Galacticos»: «Οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ μάλλον είχαν πρόβλημα μαζί μου»

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Κυριάκος Κυριάκος βρέθηκε σήμερα στο στούντιο του Gazzetta και την εκπομπή «Galacticos» όπου μεταξύ άλλων ανέφερε πως πιθανότατα οι οργανωμένοι του «Δικεφάλου του βορρά» είχαν πρόβλημα με κείνον.
Ο ίδιος εξήγησε πως αυτο οφειλόταν πιθανότατα στον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπούσε στην ομάδα και όχι τόσο αναφορικά με την διοίκηση που ασκούσε.
