La Liga: Διακόπηκε από τα πρώτα λεπτά ο αγώνας - Βίντεο από τα επεισόδια στο Χετάφε - Μπέτις

Ντοκουμέντο από τα επεισόδια που καταγράφηκαν στον αγώνα της La Liga ανάμεσα στη Getafe CF και τη Real Betis.

La Liga, επεισόδια | 100% Liga@ΥouTube
Ο αγώνας της La Liga ανάμεσα στη Getafe CF και τη Real Betis διακόπηκε για πέντε λεπτά στο 7ο λεπτό, λόγω επεισοδίων. 

Φέρεται ότι οι οπαδοί των δύο ομάδων είχαν διαπληκτισμό. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του 100%liga, η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει στις εξέδρες πίσω από την εστία του τερματοφύλακα Álvaro Valles, λόγω επεισοδίων στις κερκίδες.

 

