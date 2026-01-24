Μενού

Λάρισα - Πανσερραϊκός: 1-0: Λύγισε τους Σερραίους και παίρνει «κεφάλι»

Με 2η σερί εντός έδρας νίκη σε διάστημα μιας εβδομάδας, η Λάρισα με το 1-0 (Σαγάλ) επί του Πανσερραϊκού μετά από μήνες ξεκόλλησε από την ουρά κάνοντας άλμα θέσεων.

Ένας «Άγγελος» έχει πάρει τη Λάρισα και την οδηγεί στην παραμονή. Ο Άνχελο Σαγάλ, ο 32χρονος Χιλιανός διεθνής επιθετικός υπέγραψε μετά τη νίκη επί του Άρη και αυτή με 1-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό, στο ντέρμπι της ουράς.

Ο Σαγάλ είχε ανοίξει λογαριασμό με την Κηφισιά στη Νεάπολη, όμως, η ομάδα του πήρε μόνο έναν βαθμό τότε. Σε κάθε περίπτωση οι Θεσσαλοί πλέον δεν είναι στην ουρά. Προσπέρασαν με τη δεύτερη σερί νίκη Παναιτωλικό, Αστέρα και ΟΦΗ, ενώ πήραν απόσταση από τον Πανσερραϊκό.

