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Λάρκιν: Απάντησε ξεκάθαρα γιατί έφυγε από την Αναντολού Εφές

Ο Σέιν Λάρκιν τοποθετήθηκε για το θέμα της αποχώρησης του από την Αναντολού Εφές και άφησε σαφείς αιχμές για πράγματα που ειπώθηκαν και δεν τηρήθηκαν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έφυγε για οικονομικούς λόγους.

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Σέιν Λάρκιν
Ο Σέιν Λάρκιν με τη φανέλα της Εφές | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Ξεκάθαρος και με σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της διοίκησης της Αναντολού Εφές ήταν ο Σέιν Λάρκιν, θέλοντας να εξηγήσει γιατί αποχώρησε από τον τουρκικό σύλλογο για την Φενέρμπαχτσε, σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού.

Μάλιστα, έσπευσε να διευκρινίσει πως το θέμα της φυγής του δεν είχε να κάνει με οικονομικούς λόγους, αλλά με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν.

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