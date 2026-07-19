Λάρκιν: Απάντησε ξεκάθαρα γιατί έφυγε από την Αναντολού Εφές

Ξεκάθαρος και με σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της διοίκησης της Αναντολού Εφές ήταν ο Σέιν Λάρκιν, θέλοντας να εξηγήσει γιατί αποχώρησε από τον τουρκικό σύλλογο για την Φενέρμπαχτσε, σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού.

Μάλιστα, έσπευσε να διευκρινίσει πως το θέμα της φυγής του δεν είχε να κάνει με οικονομικούς λόγους, αλλά με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν.

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