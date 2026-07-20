Δεκαέξι χρόνια μετά τη Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην Ιστορία της.

Το 2010 ήταν ο Αντρές Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία, που είχε λυτρώσει τη «Ρόχα» στο 116' της παράτασης, τα ξημερώματα της 20ής Ιουλίου 2026 πήρε τη «σκυτάλη» ο Φεράν Τόρες στο 106' του επιπλέον χρόνου (0-0 ο κανονικός αγώνας) για να στείλει την ομάδα του Λουίς Ντε λα Φουέντε στην κορυφή του κόσμου με το 1-0 επί της Αργεντινής στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Οι αποδοκιμασίες στον Τραμπ

Την απονομή τρόπαιου έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Ινφαντίνο.

Οι Ισπανοί πανηγύρισαν τη νίκη τους σηκώνοντας το χρυσό τρόπαιο στον ουρανό του Νιού Τζέρσεϊ.

Τα δάκρυα του Μέσι

Στην ιστορία του Μουντιάλ 2026 πέρασε και η συγκίνηση του Μέσι μετά τον χαμένο τελικό με την Ισπανία.

Όταν παρέλαβε το μετάλλιο της δεύτερης θέσης μαζί με τους συμπαίκτες του, κάθισε μπροστά στο πέταλο που βρίσκονταν οι οπαδοί της Αργεντινής οι οποίοι τον αποθέωναν και τον ευχαριστούσαν για όλα όσα έκανε για την εθνική ομάδα της χώρας τους.

Εκεί ο Μέσι δεν... άντεξε κι έβαλε τα κλάματα εμφανώς συγκινημένος και σίγουρα στεναχωρημένος για το γεγονός πως δεν μπόρεσε να χαρίσει άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αργεντινή, στην τελευταία του «παράσταση» σε επίπεδο εθνικών ομάδων.



