Λάτσιο - Ατρόμητος 2-0: Φιλικό με πολλά νεύρα και ήττα ενόψει της έναρξης της Super League

Στο πιο δυνατό τεστ πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League, ο Ατρόμητος γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Λάτσιο στο «Στάντιο Τσέντρο ντ’Ιτάλια-Μάνλιο Σκοπίνιο», σε παιχνίδι υπό έντονη βροχόπτωση.

Το παιχνίδι είχε πάρα πολλά νεύρα, ειδικά στο πρώτο μέρος, με τα γκολ για τους «λατσιάλι» να έρχονται στο δεύτερο ημίχρονο. Τα πνεύματα άναψαν λίγο πριν το ημίωρο, όταν ο Γκεντουζί έκανε ένα επικίνδυνο φάουλ στον Ουεντραόγκο.

Ο Κίνι πήγε να... ζητήσει τα ρέστα από τον Γάλλο μέσο - αμφότεροι αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα - ενώ στη συνέχεια στη σύρραξη μπήκαν και οι Μανσούρ, Βαλεντίν Καστεγιάνος. Αμφότεροι αποβλήθηκαν με απευθείας κόκκινη από τον διαιτητή που έστειλε τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια για να ηρεμήσουν.

Εν τέλει το παιχνίδι συνεχίστηκε μετά από περίπου δέκα λεπτά, για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος χωρίς κάτι το αξιόλογο αγωνιστικά.

Το δεύτερο ξεκίνησε με την επέμβαση του Κοσέλεφ στο φάουλ του Κατάλντι ενώ η προσπάθεια του Τζακάνι δε βρήκε στόχο. Ο διεθνής Ιταλός εξτρέμ είδε τον Κοσέλεφ να απομακρύνει εντυπωσιακά το σουτ που επιχείρησε στο 72’ αλλά πέντε λεπτά αργότερα ήρθε το πρώτο γκολ για τους «λατσιάλι».

Ο Τιγιανί Νοσλίν, που είχε περάσει στο ματς αντί του Τζακάνι, εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Μάρουσιτς κάνοντας το 1-0. Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης η Λάτσιο βρήκε και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά με τον Πέδρο - εξαιρετική προσποίηση και τελείωμα από τον Ισπανό επιθετικό.

Ήττα με χρήσιμα συμπεράσματα για τον Λεωνίδα Βόκολο ενόψει της έναρξης της Super League, με τον Ατρόμητο να φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό (Σάββατο 23/8, 22:00).

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΛΑΤΣΙΟ (Μαουρίτσιο Σάρι): Μανδάς (46’ Προβεντέλ), Λατσάρι (46’ Μάρουσιτς), Γκίλα (85’ Χιούσαϊ), Προβστγκάαρντ (73’ Ρομανιόλι), Πελεγκρίνι (59’ Ροβέλα), Γκεντουζί (85’ Μπάσιτς), Κατάλντι (59’ Ταβάρες), Κανσελιέρι (68’ Πέδρο), Τζακάνι (73’ Νοσλίν), Ντέλε-Μπασιρού (46’ Ντια), Καστεγιάνος.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης (46’ Κοσέλεφ), Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μίχορλ, Ουεντραόγκο, Παλμεζάνο, Τζοβάρας (77’ Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Φαν Βέερτ (39’ Τσακμάκης).