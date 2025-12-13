Μενού

Λεβαδειακός –ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Λεβαδειακός εναντίον ΑΕΛ σήμερα (13/12) για την 14η αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Λεβαδειακός
Φάση από αγώνα του Λεβαδειακού | Eurokinissi
Ο Λεβαδειακός υποδέχεται σήμερα (13/12) την ΑΕΛ για την 14η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 2.

Η ομάδα της Βοιωτίας βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς και προέρχεται από ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Η ΑΕΛ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα και με 8 βαθμούς βρίσκεται στην 13η θέση.

 

