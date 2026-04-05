Λεβαδειακός - Άρης LIVE από τη Λιβαδειά για τα πλέι οφ

Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πλέι οφ για την 5η θέση, στη Super League με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Άρη στο «Λ. Κατσώνης». Λεβαδειακός - Άρης live στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2.
Λεβαδειακός - Άρης LIVE
Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες θα βρεθούν σε διαδικασία Playoffs. Οι μέχρι τώρα αναμετρήσεις τους ήταν για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ή για το Κύπελλο Ελλάδος.
Αυτή τη σεζόν υπήρξαν δύο ισοπαλίες στις αναμετρήσεις τους, με 1-1 στη Βοιωτία για το πρώτο μισό του πρωταθλήματος και 2-2 στη Θεσσαλονίκη στις 25 Ιανουαρίου 2025.
Η τελευταία εκτός έδρας νίκη του Άρη επί του Λεβαδειακού ήταν στις 16 Δεκεμβρίου 2022 για το Κύπελλο Ελλάδος με 2-1, ενώ σε αγώνα πρωταθλήματος ήταν στις 5 Δεκεμβρίου 2009 με 2-0.
Η βαθμολογία στα Playoffs 5-8
5. Λεβαδειακός 21
6. Βόλος 16
7. ΟΦΗ 16
8. Άρης 15
