Λεβαδειακός - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Αναμέτρηση με το βλέμμα στην τετράδα, σήμερα στη Λιβαδειά. Στις 17:00 κάνει σέντρα η αναμέτρηση Λεβαδειακός - Άρης για την 8η αγωνιστική της Super League με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Λεβαδειακός και Άρης είναι ισόβαθμοι στην 5η θέση με 11 βαθμούς. Η ομάδα της Λιβαδειάς μετά τρεις νίκες και μία ήττα στο γήπεδο της, ενώ από την άλλη πλευρά του ο Άρης είχε 2 νίκες και μία ήττα μακριά από τη Θεσσαλονίκη.