Λεβαδειακός - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Αναμέτρηση με το βλέμμα στην τετράδα, σήμερα στη Λιβαδειά. Στις 17:00 κάνει σέντρα η αναμέτρηση Λεβαδειακός - Άρης για την 8η αγωνιστική της Super League με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Novasports 2.
Λεβαδειακός και Άρης είναι ισόβαθμοι στην 5η θέση με 11 βαθμούς. Η ομάδα της Λιβαδειάς μετά τρεις νίκες και μία ήττα στο γήπεδο της, ενώ από την άλλη πλευρά του ο Άρης είχε 2 νίκες και μία ήττα μακριά από τη Θεσσαλονίκη.
- Επίθεση στον Μάκη Βορίδη στο κέντρο του Ηρακλείου: Δέχθηκε «βροχή» από αυγά και πέτρες σε εστιατόριο
- Κηδεία Σαββόπουλου: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις: Απούσα η αντιπολίτευση
- Δεν ξανάγινε: Μητέρα διαγωνιζόμενης στο Voice παρακαλούσε να «κόψουν» την κόρη της - Δεν θέλει να γίνει τραγουδίστρια
- Αριστεροχουντισμός και σοσιαλισμός: Μια... Ωδή στο Διονύση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.