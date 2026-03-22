Λεβαδειακός - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Λεβαδειακός φιλοξενεί σήμερα (22/03) τον Ατρόμητο για την 26η - και τελευταία - αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports 4.

Οι Βοιωτοί, μετά τις τελευταίες ήττες, έμειναν εκτός τετράδας ωστόσο θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες για καλύτερο πλασάρισμα ενόψει των play off «5-8».

Ο Ατρόμητος προέρχεται από το ισόπαλο 2-2 με την ΑΕΚ στο Περιστέρι.

Super League: Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου (όλα τα ματς στις 19:00)

Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός

ΑΕΚ - Κηφισιά

Άρης - ΟΦΗ

Βόλος - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Ατρόμητος

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκό

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ 57 Ολυμπιακός 57 AEK 57 Παναθηναϊκός 46 Λεβαδειακός 39 Άρης 30 Ατρόμητος 29 ΟΦΗ 29 Βόλος 28 Κηφισιά 27 Παναιτωλικός 25 ΑΕΛ Novibet 22 Αστέρας Τρίπολης 17 Πανσερραϊκός 16