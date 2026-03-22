Λεβαδειακός - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ατρόμητος - Λεβαδειακός
Στιγμιότυπο από ματς Ατρόμητος - Λεβαδειακός | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Λεβαδειακός φιλοξενεί σήμερα (22/03) τον Ατρόμητο για την 26η - και τελευταία - αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports 4.

Οι Βοιωτοί, μετά τις τελευταίες ήττες, έμειναν εκτός τετράδας ωστόσο θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες για καλύτερο πλασάρισμα ενόψει των play off «5-8».

Ο Ατρόμητος προέρχεται από το ισόπαλο 2-2 με την ΑΕΚ στο Περιστέρι.

Super League: Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου (όλα τα ματς στις 19:00)

  • Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός 
  • ΑΕΚ - Κηφισιά
  • Άρης - ΟΦΗ
  • Βόλος - ΠΑΟΚ
  • Λεβαδειακός - Ατρόμητος
  • Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet
  • Παναιτωλικός - Πανσερραϊκό

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

  1. ΠΑΟΚ 57
  2. Ολυμπιακός 57
  3. AEK 57
  4. Παναθηναϊκός 46
  5. Λεβαδειακός 39
  6.  Άρης 30
  7. Ατρόμητος 29
  8. ΟΦΗ 29
  9. Βόλος 28
  10. Κηφισιά 27
  11. Παναιτωλικός 25
  12. ΑΕΛ Novibet 22
  13. Αστέρας Τρίπολης 17
  14. Πανσερραϊκός 16

