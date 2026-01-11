Λεβαδειακός - Βόλος 3-1: Φουλ για Ευρώπη με τριάδα η ομάδα της Λιβαδειάς

Λεβαδειακός - Βόλος 3-1: Η επέλαση του Λεβαδειακού συνεχίζεται. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε με 3-1 και του Βόλου και έφτασε τους 31 βαθμούς παραμένοντας φυσικά στην 4η θέση. Οι Βολιώτες από την άλλη με την ήττα αυτή έμειναν στους 25 και την 5η θέση.
