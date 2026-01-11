Μενού

Λεβαδειακός - Βόλος 3-1: Φουλ για Ευρώπη με τριάδα η ομάδα της Λιβαδειάς

Καταιγιστικός ανά διαστήματα με αντίπαλο το Βόλο, ο Λεβαδειακός νίκησε με 3-1, έφτασε στο +6 από τον αντίπαλό του και δείχνει αποφασισμένος για... τετράδα μέχρι τέλους.

Reader symbol
Newsroom
Λεβαδειακός - Βόλος 3-1
Λεβαδειακός - Βόλος 3-1 | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Λεβαδειακός - Βόλος 3-1: Η επέλαση του Λεβαδειακού συνεχίζεται. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε με 3-1 και του Βόλου και έφτασε τους 31 βαθμούς παραμένοντας φυσικά στην 4η θέση. Οι Βολιώτες από την άλλη με την ήττα αυτή έμειναν στους 25 και την 5η θέση.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazetta.gr

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ