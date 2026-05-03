Λεβαδειακός – Βόλος 5-2: Πολυβόλο ξανά τώρα που όλα έχουν τελειώσει

Ο Λεβαδειακός όλη τη σεζόν πάλευε για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ήταν κοντά, αλλά με την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, έχασε την ευκαιρία και τα playoffs 5-8 δεν έχουν πλέον νόημα για καμία ομάδα.

Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου, ωστόσο, σεβάστηκαν τους εαυτούς τους, τη δουλειά τους και τους όποιους φιλάθλους βρέθηκαν στο γήπεδο και ισοπέδωσαν τον Βόλο με 5-2, πλησιάζοντας στην κατάκτηση της πέμπτης θέσης.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη φέτος των Βοιωτών κόντρα στον Βόλο, αφού νίκησαν 2-1 στο Πανθεσσαλικό και 3-1 εντός για την κανονική διάρκεια. Πρωταγωνιστές στη σημερινή νίκη για τον Λεβαδειακό οι Λαγιούς, Παλάσιος, Γκούμας, Βήχος και ο Άνακερ, που είχε φοβερές αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο.

