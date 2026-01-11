Λεβαδειακός - Βόλος: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Στο γήπεδο της Λιβαδειάς συνεχίζεται σήμερα η 16η αγωνιστική της Super League, εκεί όπου ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Βόλο. Η αναμέτρηση Λεβαδειακός - Βόλος κάνει σέντρα στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για όγδοη φορά στην ιστορία τους και όλες οι αναμετρήσεις τους είναι για τη Super League. Συνυπήρξαν το 2023-24, όταν ο Βόλος πήρε τη νίκη και στις δύο έδρες - εκείνη τη σεζόν ο Βόλος επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις. Το 2-1 στη Μαγνησία είχε γραφτεί με τα γκολ των Τσοκάνη (62’), Ντέλεσιτς (67’), ενώ για τον Λεβαδειακό είχε ανοίξει το σκορ ο Μουτίνο στο 53ο λεπτό.

Η αναμέτρηση στην έδρα του Λεβαδειακού ήταν στις 6 Φεβρουαρίου 2023 και τα γκολ είχαν έρθει από τους Πιρές Φελίπε (61’), Μίλος Ντέλετιτς (69’) και Γιώργο Κούτσια (90’).

Την περσινή περίοδο συναντήθηκαν τέσσερις φορές, με τον Λεβαδειακό να παίρνει δύο νίκες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και στη διαδικασία των Playouts να επικρατεί ο καθένας στην έδρα του.

Στη φετινή τους αναμέτρηση για τον Α’ Γύρο, ο Λεβαδειακός επικράτησε με 2-1 και μέσα σε αυτή τη σειρά των επτά συνολικά αναμετρήσεων δεν υπάρχει ισοπαλία μεταξύ τους σε καμία από τις δύο έδρες.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά - ΑΕΛ 1-1

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός - Βόλος 16:00

ΟΦΗ - Αστέρας 17:30

Άρης - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 21:00

Η βαθμολογία της Super League (σε 15 αγ.)

1. Ολυμπιακός 39β.*

2. ΠΑΟΚ 38*

3. ΑΕΚ 37

4. Λεβαδειακός 28

5. Βόλος 25

6. Παναθηναϊκός 22**

7. Άρης 20

8. Κηφισιά 19*

9. Παναιτωλικός 15*

10. Αστέρας 13

11. Ατρόμητος 13*

12. ΟΦΗ 12**

13. ΑΕΛ 10*

14. Πανσερραϊκός 5

* Σε 16 αγώνες

** Σε 14 αγώνες