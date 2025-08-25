Λεβαδειακός - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League, ολοκληρώνεται το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Αυγούστου, με την αναμέτρηση Λεβαδειακός - Κηφισιά. Ο αγώνας της Λιβαδειάς αρχίζει στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 2.

Super League - 1η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (23/8):

Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0

Άρης – Βόλος 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8):

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (25/8):

19:30 Λεβαδειακός - Κηφισιά (Novasports 2)

* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

H βαθμολογία

ΑΕΚ 3 Άρης 3 Ολυμπιακός 3 Ατρόμητος 3 ΠΑΟΚ 3 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός - Κηφισιά - Πανσερραϊκός 0 ΑΕΛ 0 Αστέρας 0 Παναιτωλικός 0 Βόλος 0