Μενού

Λεβαδειακός - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Λεβαδειακός - Κηφισιά σήμερα για την 1η αγωνιστική της Super League.

Reader symbol
Newsroom
Λεβαδειακός - Κηφισιά
Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League, ολοκληρώνεται το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Αυγούστου, με την αναμέτρηση Λεβαδειακός - Κηφισιά. Ο αγώνας της Λιβαδειάς αρχίζει στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 2.

Super League - 1η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (23/8):
Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0
Άρης – Βόλος 2-0
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8):
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (25/8):
19:30 Λεβαδειακός - Κηφισιά (Novasports 2)

* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

H βαθμολογία

  1. ΑΕΚ 3
  2. Άρης 3
  3. Ολυμπιακός 3
  4. Ατρόμητος 3
  5. ΠΑΟΚ 3
  6. ΟΦΗ -
  7. Παναθηναϊκός -
  8. Λεβαδειακός -
  9. Κηφισιά -
  10. Πανσερραϊκός 0
  11. ΑΕΛ 0
  12. Αστέρας 0
  13. Παναιτωλικός 0
  14. Βόλος 0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ