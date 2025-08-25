Λεβαδειακός - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League, ολοκληρώνεται το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Αυγούστου, με την αναμέτρηση Λεβαδειακός - Κηφισιά. Ο αγώνας της Λιβαδειάς αρχίζει στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 2.
Super League - 1η Αγωνιστική
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (23/8):
Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0
Άρης – Βόλος 2-0
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2
Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8):
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0
Το πρόγραμμα της Δευτέρας (25/8):
19:30 Λεβαδειακός - Κηφισιά (Novasports 2)
* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».
H βαθμολογία
- ΑΕΚ 3
- Άρης 3
- Ολυμπιακός 3
- Ατρόμητος 3
- ΠΑΟΚ 3
- ΟΦΗ -
- Παναθηναϊκός -
- Λεβαδειακός -
- Κηφισιά -
- Πανσερραϊκός 0
- ΑΕΛ 0
- Αστέρας 0
- Παναιτωλικός 0
- Βόλος 0
