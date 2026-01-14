Λεβαδειακός - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κηφισιά σήμερα (14/01) για την προημιτελική φάση στο Κύπελλο Ελλάδας σε νοκ άουτ αναμέτρηση με σέντρα στις 15:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι την τρέχουσα σεζόν η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε με 3-2, ενω στις συνολικές 3 αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες ο Λεβαδειακός μετράει 2 νίκες και μία ισοπαλία, με την αθηναϊκη ομάδα να μην έχει γευτεί ακόμη την νίκη απέναντι στους Βοιωτούς.

Η Κηφισιά θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του θεσμού, και είναι η μοναδική «πρωτάρα» μεταξύ των οκτώ ομάδων που συμμετέχουν σε αυτή τη φάση, με την αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό να είναι μόλις η 25η στην ιστορία της στο Κύπελλο Ελλάδας.

Από την άλλη οι Βοιωτοί φτάνουν για τρίτη φορά στους «8». Παίζουν δε για πρώτη φορά μονό προημιτελικό, αφού το 1985 είχαν αποκλείσει τον Παναρκαδικό και το 2013 είχαν αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ σε διπλά παιχνίδια.

Προημιτελική φάση:

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Κηφισιά

ΑΕΚ - ΟΦΗ

Παναθηναϊκός - Άρης

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Θα διεξαχθούν 3-4-5 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ με τον νικητή του Παναθηναϊκός - Άρης

2ος ημιτελικός: ο νικητής του Λεβαδειακός - Κηφισιά με τον νικητή του ΑΕΚ - ΟΦΗ

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό