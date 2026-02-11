Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Πεντοζάλι με 10 και τελικός

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 1-0 στην έδρα του Λεβαδειακού, στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τέταρτη φορά στην ιστορία του στον τελικό της διοργάνωσης.

Χρυσός σκόρερ για τους Κρητικούς ήταν ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος με κεφαλιά στο 45’ έκρινε την αναμέτρηση, σε ένα ματς όπου η ομάδα του Χρήστου Κόντη αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο από το 34’, λόγω αποβολής του Σαλσίδο με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όπως μεταδίδει το gazzetta.gr.

Οι επιλογές των προπονητών

Ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε τον Λεβαδειακό με σύστημα 4-3-3. Ο Λοντίγκιν επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια, με τους Μάγκνουσον και Λιάγκα στο κέντρο της άμυνας και τους Τσάπρα και Βήχο στα άκρα. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκε ο Τσόκαϊ ως «6», με τους Κωστή και Μπάλτσι μπροστά του, ενώ στην επίθεση οι Παλάσιος και Γκούμας πλαισίωσαν τον Όζμπολτ.

Από την άλλη, ο Χρήστος Κόντης επέλεξε σχηματισμό 3-4-3 για τον ΟΦΗ, με τον Χριστογεώργο στην εστία και τριάδα στην άμυνα τους Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς και Κωστούλα. Γκονθάλεθ και Αθανασίου κάλυψαν τις πτέρυγες ως φουλ μπακ, οι Αποστολάκης και Ανδρούτσος βρέθηκαν στον άξονα, ενώ στην επίθεση ξεκίνησαν οι Φούντας, Νους και Σαλσίδο.

Κομβική η αποβολή

Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με ένταση και δυνατές μονομαχίες. Στο 7’ ο Παπαπέτρου απέβαλε αρχικά τον Αθανασίου για μαρκάρισμα στον Παλάσιος, ωστόσο μετά από παρέμβαση του VAR ανακάλεσε την απόφασή του.

Η καθοριστική φάση ήρθε στο 34’, όταν ο Σαλσίδο υπέπεσε σε σκληρό φάουλ στον Τσόκαϊ και αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τον ΟΦΗ με δέκα παίκτες. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι Κρητικοί κατάφεραν να προηγηθούν λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο 45’, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπόρχα, ο Λαμπρόπουλος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 0-1.

Πίεση χωρίς αποτέλεσμα

Στο δεύτερο μέρος ο Λεβαδειακός μπήκε αποφασισμένος να αντιδράσει και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως με τον Παλάσιος και τον Κωστή. Ο Χριστογεώργος, όμως, ήταν σταθερός και καθοριστικός, πραγματοποιώντας κρίσιμες επεμβάσεις, με σημαντικότερη τη διπλή απόκρουση στο 60’.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν την κατοχή και πίεσαν μέχρι το φινάλε, ωστόσο δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες απέναντι σε μια καλά οργανωμένη άμυνα. Ο ΟΦΗ διαχειρίστηκε το προβάδισμα, άντεξε την πίεση και πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση.

Τα πρόσωπα του αγώνα

MVP: Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Πέρα από το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, ήταν ηγετικός στην άμυνα, κερδίζοντας μονομαχίες και καθοδηγώντας τους συμπαίκτες του.

Στο ύψος τους: Ο Χριστογεώργος για τον ΟΦΗ, με καθοριστικές επεμβάσεις, και ο Παλάσιος για τον Λεβαδειακό, που απείλησε ουσιαστικά αλλά δεν βρήκε στόχο.

Αδύναμος κρίκος: Ο Όζμπολτ δεν κατάφερε να φανεί απειλητικός και έμεινε μακριά από τις τελικές προσπάθειες.

Η φάση του αγώνα: Η αποβολή του Σαλσίδο στο 34’, που άλλαξε τις ισορροπίες και έβαλε τον ΟΦΗ σε δύσκολη θέση, χωρίς ωστόσο να του στερήσει την πρόκριση.