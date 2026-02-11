Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ σήμερα (11/02) στη Λιβαδειά για τη ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.
Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο ματς που έγινε στο Παγκρήτιο οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 με αποτέλεσμα η ρεβάνς στη Λιβαδειά να είναι ανοικτή.
ΟΦΗ και Λεβαδειακός αναμετρήθηκαν λίγες ημέρες πριν, πάλι στην Κρήτη, για το πρωτάθλημα της Super League με τελικούς νικητές τους Κρητικούς με σκορ 3-2 μετά από ένα συγκλονιστικό ματς.
