Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Λεβαδειακός εναντίον ΟΦΗ σήμερα (11/02) για την ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Λεβαδειακός - ΟΦΗ
Στιγμιότυπο από ματς Λεβαδειακός - ΟΦΗ | Eurokinissi/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ σήμερα (11/02) στη Λιβαδειά για τη ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο ματς που έγινε στο Παγκρήτιο οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 με αποτέλεσμα η ρεβάνς στη Λιβαδειά να είναι ανοικτή.

ΟΦΗ και Λεβαδειακός αναμετρήθηκαν λίγες ημέρες πριν, πάλι στην Κρήτη, για το πρωτάθλημα της Super League με τελικούς νικητές τους Κρητικούς με σκορ 3-2 μετά από ένα συγκλονιστικό ματς.

