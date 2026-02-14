Λεβαδειακός - Ολυμπιακός LIVE για την 21η αγωνιστική στο ποδόσφαιρο

Στη Λιβαδειά με την αναμέτρηση του τοπικού Λεβαδειακού απέναντι στον Ολυμπιακό, συνεχίζεται το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής στη Super League. Λεβαδειακός - Ολυμπιακός LIVE στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός LIVE

Μετά τις δύο διαδοχικές ισοπαλίες των δύο ομάδων στη Βοιωτία με 1-1, τις σεζόν 2016-17 και 2017-18, ο Ολυμπιακός έχει τρεις νίκες στις τρεις τελευταίες του επισκέψεις στην έδρα του Λεβαδειακού, χωρίς να δεχθεί γκολ.

Οι δέκα από τις 14 νίκες του Ολυμπιακού είναι χωρίς να δεχθεί τέρμα, ενώ στην κορυφή βρίσκονται αυτές με 1-0 (4 φορές) και 2-0 (3 φορές). Οι τρεις από τις ισοπαλίες τους είναι με 1-1, ενώ μόλις μία από τις 20 αναμετρήσεις είναι χωρίς γκολ: το 0-0 της σεζόν 1993-94.

Η ομάδα της Βοιωτίας έχει επικρατήσει δύο φορές στην έδρα της και μία εκτός απέναντι στον Ολυμπιακό, με την τελευταία από αυτές να είναι στις 30 Απριλίου 2006 με 3-2 στη Βοιωτία. Από τότε έχουν διεξαχθεί 27 αναμετρήσεις και στις δύο έδρες, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν 24 νίκες, ενώ τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκαν ισόπαλα.