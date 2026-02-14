Μενού

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Λεβαδειακός εναντίον Ολυμπιακού σήμερα (14/02) στη Λιβαδειά για τη 21η αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
Στιγμιότυπο από ματς Ολυμπιακός - Λεβαδειακός | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Στην πόλη της Λιβαδειάς δοκιμάζεται σήμερα (14/02) ο Ολυμπιακός απέναντι στον Λεβαδειακό για την 21 αγωνιστική της Super League, με σέντρα στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εντός έδρας ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και θέλουν μόνο νίκη για να επιστρέψουν στην κορυφή, σε περίπτωση στραβοπατήματος της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου προέρχεται από δύο σερί ήττες από τον ΟΦΗ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο (αποκλείστηκε στα ημιτελικά) και θέλει το τρίποντο για να κρατήσει την διαφορά του από τον πέμπτο Παναθηναϊκό.

