Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0: Επίθεση... έξι αστέρων!

Ο Λεβαδειακός επιβλήθηκε με 6-0 του Παναιτωλικού για την 6η αγωνιστική της Super League.

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός | ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Λεβαδειακός... πέντε αστέρων! Η ομάδα της Λιβαδειάς σκόρπισε τον Παναιτωλικό, καθώς με σκόρερς τους Πεντρόζο (2), Συμελίδη, Παλάσιος, Λαγιούς και Γιούριτς, επιβλήθηκε με 6-0 για την 6η αγωνιστική και επέστρεψε στις νίκες στη Super League. Τρία γκολ για τους Βοιωτούς με πέναλτι, με εννέα παίκτες τελείωσε το ματς η ομάδα του Αγρινίου.

