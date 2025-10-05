Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0: Επίθεση... έξι αστέρων!

Λεβαδειακός... πέντε αστέρων! Η ομάδα της Λιβαδειάς σκόρπισε τον Παναιτωλικό, καθώς με σκόρερς τους Πεντρόζο (2), Συμελίδη, Παλάσιος, Λαγιούς και Γιούριτς, επιβλήθηκε με 6-0 για την 6η αγωνιστική και επέστρεψε στις νίκες στη Super League. Τρία γκολ για τους Βοιωτούς με πέναλτι, με εννέα παίκτες τελείωσε το ματς η ομάδα του Αγρινίου.
