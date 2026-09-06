Λεβαδειακός - Παναιτωλικός: Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν 0-2 και έκαναν το «3 στα 3»

Τρίτη νίκη για τον Παναιτωλικό στη Super League, με την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου να επικρατεί 2-0 επί του Λεβαδειακού στο «Λάμπρος Κατσώνης».

Αυτή τη φορά χρειάστηκε ένα γκολ του Οπόκου στο 77ο λεπτό για να πάρει το πολύτιμο τρίποντο κι άλλο ένα του ίδιου στις καθυστερήσεις.

Ο Λεβαδειακός προσπάθησε μέχρι το τέλος να βρει την ισοφάριση, δημιούργησε ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Κουτσερένκο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα δοκάρι.

Ο Παναιτωλικός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προσπάθησε να πιέσει από νωρίς. Μετά το πρώτο τέταρτο, όμως, ο Λεβαδειακός πήρε περισσότερη κατοχή και άρχισε να ελέγχει τον ρυθμό.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε για τους φιλοξενούμενους. Ο Εράκοβιτς δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, ο Άνακερ απέκρουσε, αλλά ο Μπάσι πήρε το ριμπάουντ. Η κεφαλιά του, όμως, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Λεβαδειακός απάντησε στο 19’, όταν ο Βήχος εκτέλεσε φάουλ και ο Στάγιτς πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πήρε περίεργη πορεία, αλλά ο Κουτσερένκο ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε.

Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός ανέβηκε. Ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που απείλησε πρώτος. Στο 50’, ο Εστέμπαν πήρε ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή και προσπάθησε να τελειώσει τη φάση με ένα τεχνικό σουτ, όμως η προσπάθειά του έφυγε άουτ.

Ο Λεβαδειακός απάντησε σχεδόν αμέσως. Δύο λεπτά αργότερα, ο Κομπνάν βρέθηκε σε δύσκολη γωνία μέσα στην περιοχή και σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω. Οι γηπεδούχοι άρχισαν να φτάνουν πιο συχνά στην περιοχή του Παναιτωλικού, όμως τους έλειπε η σωστή τελική προσπάθεια.

Στο 60’, ο Εμμανουηλίδης έκανε μια ωραία ατομική προσπάθεια, πέρασε αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια, αλλά το σουτ που επιχείρησε δεν ανησύχησε τον Κουτσερένκο. Και ενώ ο Λεβαδειακός έψαχνε το γκολ, ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 77ο λεπτό, ο Οπόκου πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, την έφερε μπροστά του και εξαπέλυσε έναν αριστερό κεραυνό. Ο Άνακερ βρήκε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 0-1.

Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, όμως ο Παναιτωλικός κράτησε το προβάδισμα και έφυγε από τη Λιβαδειά με το τρίποντο.

Ο Παναιτωλικός έκανε έτσι το «3 στα 3» και συνεχίζει ιδανικά τη φετινή του πορεία. Η ομάδα του Αγρινίου έχει ξεκινήσει τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δείχνει ότι μπορεί να κοιτάξει ψηλά.

Στην επόμενη αγωνιστική, ο Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Λεβαδειακός θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

Κίτρινες: Μπάτζι, Οπόκου, Κουτσερένκο

Οι συνθέσεις του Λεβαδειακός - Παναιτωλικός

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Άνακερ, Πάντεα (82΄ Γκούμας), Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Σουτ (75′ Ροντρίγκες), Νίκας (82΄ Μπαλντέ), Κωστή, Ούρσι, Εμμανουηλίδης (64′ Οζέγκοβιτς), Κομπνάν (64′ Μπάουζα)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Στάγιτς, Μαυρίας, Αποστολόπουλος, Σατσιάς (90΄+2 Προδρομίτης), Εράκοβιτς (61΄ Νακάμπα), Μπάσι, Εστεμπάν (78′ Άλεξιτς), Τζενεπό (61′ Οπόκου), Μπάτζι (78′ Μπρέγκου)