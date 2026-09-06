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Ο Μακάριος Λαζαρίδης θα χάσει τη 16η Γιορτή Γίδας, λόγω της τραγωδίας στην Τανάγρα

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ανακοίνωσε πως πρέπει εσπευσμένα να μην πάει στο πανηγύρι της 16ης Γιορτής Γίδας, λόγω της τραγωδίας στην Τανάγρα.

giannoulas
Ιωάννης Γιαννούλας Κοκκώνης
Μακάριος Λαζαρίδης
Μακάριος Λαζαρίδης | Eurokinissi
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Μακάρια η γίδα που δεν θα βιώσει αυτή την απώλεια, καθώς ο Μακάριος Λαζαρίδης ανακοίνωσε πως πρέπει εσπευσμένα να μην παρευρεθεί στην εκδήλωση ενός τοπικού συλλόγου, λόγω της τραγωδίας με τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα.

Όπως έγραψε στον επίσημο λογαριασμό του ο πολιτευόμενος της Νέας Δημοκρατίας, τον διακατέχει «Απέραντη θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίδειξης στην Τανάγρα».

Αφού απέστειλε τα ειλικρινή του «συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους», ο Μακάριος λαζαρίδης ενημέρωσε προς θλίψη των διοργανωτών και παρευρισκόμενων το εξής:

«Η τραγωδία αυτή δε θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα εγκαίνια της 90ης Δ.Ε.Θ., να παρευρεθώ στο πανηγύρι της 16ης Γιορτής Γίδας, που διοργανώνει ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος ''Μέγας Αλέξανδρος''».

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