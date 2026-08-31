Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-2: Νίκη με πρωταγωνιστή τον Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό με 2-0. Οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς και να πανηγυρίσουν μια σημαντική νίκη.

Με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να φτιάχνει δύο γκολ και τον Σίριλ Ντέσερς να κάνει ξανά την διαφορά, ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα του Λεβαδειακού με 2-0 και ξεκίνησε ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα.

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός: Το ματς

Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με το gazzetta.gr, ξεκίνησε με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Κυριακόπουλος αριστερός μπακ, Καλάμπρια δεξιός και Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν οι δύο στόπερ.

Καμαρά και Κάνγκουα οι κεντρικοί χαφ. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα και στην κορυφή του 4-4-2 ο Λιβάι Γκαρσία μαζί με τον Τεττέη.

Ο Λεβαδειακός παρατάχθηκε με τον Ανάκερ στην υπεράσπιση της εστίας. Βήχος, Πάντεα, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης στην άμυνα. Σουτ, Κωστή, Ούρζι στο κέντρο, Οζέγκοβιτς, Εμαννουηλίδης στην επίθεση.

Η εκκίνηση του Παναθηναϊκού

Δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερη εκκίνηση στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Το σύνολο του Νίστρουπ μπήκε δυνατά στο ματς, απείλησε στο 2' με σουτ του Τεττέη μετά από σέντρα του Λιβάι και από το κόρνερ του Ταμπόρδα στο 3' ο Κωστή έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο του ματς μέσα από την κατοχή της μπάλας(64%) και από το 20' και μετά ανέβασαν την απόδοσή τους στο επιθετικό κομμάτι, βγάζοντας καλές συνεργασίες και ποιοτικές τελικές.

Στο 25' το σουτ του Αντίνο από καλή θέση πέρασε άουτ, στο 27' η προσπάθεια του Καλάμπρια δεν βρήκε για λίγα εκατοστά στόχο ενώ στο 30' ο Ανάκερ έδιωξε το σουτ του Λιβάι. Στο 31' ο ίδιος επιθετικός σημάδεψε το δοκάρι της εστίας μετά από κόρνερ του Ταμπόρδα. Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι γηπεδούχοι έφτασαν μια ανάσα από την ισοφάριση αλλά στο 41' ο Πένια έκανε μεγάλη επέμβαση στην κεφαλιά του αμαρκάριστου Οζέγκοβιτς από το ύψος της μικρής περιοχής.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, πολύ καλύτερος από το 20' μέχρι και το 40' και θα μπορούσε βάσει των ευκαιριών του να έχει... καθαρίσει το παιχνίδι από το σαρανταπεντάλεπτο.

Το δεύτερο μέρος του αγώνα

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Ο Λεβαδειακός ήταν καλύτερος, πρέσαρε πιο αποτελεσματικά, έπαιξε με θάρρος και κατάφερε να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό που έχασε τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής, δεν κρατούσε μπάλα και γύρισε αρκετά μέτρα πιο πίσω δεχόμενος πίεση.

Οι γηπεδούχοι στο 57' έφτασαν κοντά στην ισοφάριση αλλά ο Πένια έκανε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Πάντεα.

Όσο περνούσε η ώρα οι γηπεδούχοι αύξαναν την πίεσή τους αλλά όλα άλλαξαν μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Συμελίδης αποβλήθηκε στο 75' και στην εξέλιξη της φάσης, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα, ο Ντέσερς με υπέροχη κεφαλιά έκανε το 2-0 και... καθάρισε το παιχνίδι, διώχνοντας το άγχος για το φινάλε. Ο Νιγηριανός είχε δείξει τις διαθέσεις του στο 73' όταν με σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα αντίπαλα δοκάρια.

Στα υπόλοιπα λεπτά το ντεμπούτο του Λούζα και ακόμη δύο ευκαιρίες του Ντέσερς ήταν τα αξιοσημείωτα στην επιτυχημένη πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα, συνεχίζοντας με φορά από τις ευρωπαϊκές προκρίσεις στο Conference League.