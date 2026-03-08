Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4: Πέρασε με «4άρα» από τη Λιβαδειά και κλείδωσε την τετράδα

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4: Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα με 4-1 από τη Λιβαδειά απέναντι στον Λεβαδειακό και πλέον είναι στο +6 έχοντας «κλειδώσει» την 4άδα, καθώς κάλυψε και τη διαφορά των γκολ. Ερνάντεθ, Μπακασέτας, Κοντούρης και Κυριακόπουλος οι σκόρερ για τους νικητές. Μείωσαν με τον Πεντρόζο οι γηπεδούχοι.

Πλέον ο Παναθηναϊκός κλείδωσε και μαθηματικά την παρουσία του στην 4άδα (εισιτήριο Europa League) και το έξτρα πρωτάθλημα των playoffs, καθώς έχει και την μεταξύ τους ισοβαθμία. Από την άλλη ο εκπληκτικός φετινός Λεβαδειακός, που τις τελευταίες αγωνιστικές δείχνει πως έχει… ξεφουσκώσει, θα διεκδικήσει το ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσα από τους αγώνες στο γκρουπ «5-8».

