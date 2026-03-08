Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ντέρμπι τετράδας στη Λιβαδειά με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 24η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός αρχίζει στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Παναθηναϊκός, έπειτα από τέσσερις διαδοχικές νίκες με 1-0, εντός και εκτός έδρας, έμεινε στο 1-1 με τον Λεβαδειακό στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτός ο κύκλος με τα τέσσερα 1-0 είχε ξεκινήσει έπειτα από τη λευκή ισοπαλία των δύο ομάδων στη Βοιωτία στις 3 Φεβρουαρίου 2019.

Ο Παναθηναϊκός είχε έξι διαδοχικά παιχνίδια χωρίς να δεχθεί τέρμα από τον Λεβαδειακό μέχρι το 1-1 στις 21 Αυγούστου 2025 (1’ Τζούρισιτς – 86’ Βέρμπιτς). Το προηγούμενο γκολ είχε σημειώσει ο Παύλος Μητρόπουλος στη νίκη του Λεβαδειακού με 3-2 (21’ Φρανσίσκο, 36’ Γιουσούφ, 50’ Μητρόπουλος – 76’ Λουντ, 90’ Βιγιαφάνες) στις 13 Ιανουαρίου 2018 στη Βοιωτία. Ο Λεβαδειακός δεν έχει καταφέρει να σκοράρει στα δώδεκα από τα είκοσι ματς που έχει υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, ενώ τρία από αυτά έχουν τελειώσει χωρίς γκολ (0-0). Υπάρχει ακόμη μία ισοπαλία (1-1) τη σεζόν 2014-15.

Super League: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης - Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός 16:00

Βόλος - ΟΦΗ 17:00

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 19:00

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 21:00

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός - Κηφισιά 18:00

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 56 (24 αγ.)

2. ΠΑΟΚ 53

3. Ολυμπιακός 53

4. Παναθηναϊκός 42

--------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 29 (24 αγ.)

7. Ατρόμητος 28 (24 αγ.)

8. ΟΦΗ 28

--------------------------

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ 21 (24 αγ.)

13. Αστέρας Τρ. 16

14. Πανσερραϊκός 12