Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 2-3: Ο δικέφαλος έκανε ακόμα και την κόκκινη «αβαντάζ»

Ο ΠΑΟΚ έμεινε 2 φορές πίσω, έπαιζε με 10 από το 77', αλλά με την κούρσα του Τάισον και το πλασέ του Γιακουμάκη στο 90' απέδρασε με το τρίποντο.

ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ πήγε στη Βοιωτία για να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό, σ’ ένα παιχνίδι που δεν σηκώνει πολλά περιθώρια. Η ανάγκη για νίκη ήταν ξεκάθαρη για τον «Δικέφαλο» που έπρεπε να μείνει κοντά στην κορυφή, σε μια περίοδο όπου το πρόγραμμα αρχίζει να φορτώνεται με συνεχόμενους αγώνες.

Το πέτυχε με τρομερή ψυχή, πάθος και μια μεγάλη ανατροπή!

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παρέμεινε εκτός και αυτή ήταν μακράν η πιο κομβική απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης που δίνει ρυθμό, που κρατά τη μπάλα στο σωστό σημείο, που καθορίζει το ρυθμό στην επίθεση με μία ενέργεια, λείπει σε μια στιγμή που απουσιάζει και ο Δημήτρης Πέλκας.

