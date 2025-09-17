Μενού

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ, Κύπελλο Ελλάδας 4-1: Τεράστια νίκη και τρίποντο για τη Λιβαδειά

Συντριβή του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Έχασε 4-1 από τον Λεβαδειακό.

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από τον αγώνα του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ | Intime
Σε μία αγνώριστη, για τα δεδομένα, εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ συνετρίβη από τον Λεβαδειακό στην πρώτη αγωνιστική του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να φεύγει από τη Λιβαδειά χάνοντας με 4-1.

Σύμφωνα με το gazzeta.gr, η ιστορία του πρώτου 45λεπτου είναι τα δύο «δώρα» του ΠΑΟΚ και ένα πέναλτι που κέρδισε ο 17χρονος Μπέρδος είναι η ιστορία του πρώτου μέρους, όπου ο Λεβαδειακός βρέθηκε να προηγείται με 2-1, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ταξιάρχη Φίλωνα ένα παιδί που μεγάλωσε στις ακαδημίες του «Δικεφάλου», έφτασε μέχρι τη δεύτερη ομάδα, αλλά το καλοκαίρι μετακόμισε στη Λιβαδειά.

Στο 12ο λεπτό ο δεξιός μπακ του Λεβαδειακού έκανε φοβερή κούρσα και την σέντρα-ξυραφιά στην καρδιά της «ασπρόμαυρης» άμυνας. Εκεί, ο Κεντζιόρα στην προσπάθεια ν' απομακρύνει προ του Βέρμπιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 των γηπεδούχων.

Στο 27’ ο Λούκα Ιβανούσετς σε κενή εστία αστόχησε και δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει, κάτι που έκανε ο ΠΑΟΚ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Τσάλοφ στο 36ο λεπτό (1-1), μετά την ανατροπή (σπρώξιμο από πίσω) του Φίλωνα πάνω στον Μπέρδο.

Όμως, τα… δώρα σε ασπρόμαυρο περιτύλιγμα συνεχίστηκαν. Στημένη μπάλα, εκτέλεση από τον Βέρμπιτς, ο Γκουγκεσασβίλι έμεινε κολλημένος κάτω από την εστία του και ο Βήχος με κεφαλιά έκανε το 2-1.

Οι φίλοι του «Δικεφάλου» που βρέθηκαν στη Λιβαδειά δεν πίστευαν στα μάτια τους. Πολύ περισσότερο αυτά που έγιναν στο πρώτο επτάλεπτο - οκτάλεπτο του δευτέρου μέρους. Με τον Λεβαδειακό να εκτοξεύει το σκορ στο 4-1 και να απειλεί τον ΠΑΟΚ με μια ήττα-ντροπή.

