Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Σόφια την Λέφσκι απόψε (18/08) στο πρώτο ματς των play offs του Champions League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2.

Η «Ένωση» θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και να πάρει αποτέλεσμα στο «Βασίλ Λέφσκι» ενόψει της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας και τον νεοαποκτηθέντα, Μιλάν Βιτάλις, παρόλο που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ώστε να είναι κοντά στην ομάδα και να μην χάσει μια προπόνηση, ενόψει του ματς πρωταθλήματος με τον Ηρακλή.

Η λίστα της ΑΕΚ

Γηγενείς Ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Καλοσκάμης.

Μη γηγενείς: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Βίντα, Σαχαμπό, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι.

Λίστα Β: Μπαλαμώτης

