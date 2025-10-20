Λεκλέρ: «Μας βγήκε το ρίσκο με τα ελαστικά»

Με μια ανανεωμένη Ferrari που ανέκτησε τη δυναμική της μετά τις δυσκολίες της Παρασκευής, ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε να ανεβεί στο βάθρο του Grand Prix Ηνωμένων Πολιτειών, κλείνοντας με θετικό πρόσημο ένα δύσκολο διάστημα για την ομάδα. Ο Μονεγάσκος πάλεψε σκληρά με τον Λάντο Νόρις, κρατώντας τον πίσω του για μεγάλο μέρος του αγώνα, όμως τελικά είδε τον Βρετανό να τον περνά δύο φορές.
