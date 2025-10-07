Λεμπρόν Τζέιμς: Έχει βγάλει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια

Η σεζόν 2003-04 ήταν η πρώτη χρονιά του Λεμπρόν Τζέιμς στο NBA.

Ερχόμενος από το λύκειο του St. Vincent-St. Mary στο Άκρον του Οχάιο στον μαγικό κόσμο του NBA, ναι μεν γνώριζε ότι είναι ξεχωριστός και ότι θα μπορούσε να αφήσει εποχή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόταν την κληρονομιά που θα άφηνε λίγο πριν κλείσει την καριέρα του.

