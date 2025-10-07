Μενού

Λεμπρόν Τζέιμς: Έχει βγάλει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια

Όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω στον δισεκατομμυριούχο Λεμπρόν Τζέιμς και στην απόφαση που θα ανακοινώσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Reader symbol
Newsroom
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σε αγώνα NBA | AP Photos
  • Α-
  • Α+

Η σεζόν 2003-04 ήταν η πρώτη χρονιά του Λεμπρόν Τζέιμς στο NBA.

Ερχόμενος από το λύκειο του St. Vincent-St. Mary στο Άκρον του Οχάιο στον μαγικό κόσμο του NBA, ναι μεν γνώριζε ότι είναι ξεχωριστός και ότι θα μπορούσε να αφήσει εποχή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόταν την κληρονομιά που θα άφηνε λίγο πριν κλείσει την καριέρα του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ