«Λεωφόρος»: Τέλος εποχής για το σπίτι και την καρδιά του Παναθηναϊκού

Το βράδυ της Κυριακής (17/05) στο γήπεδο της Λεωφόρου στην Αλεξάνδρας, κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η θρυλική «Λεωφόρος», το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», η φυσική έδρα του «τριφυλλιού» θα φιλοξενήσει ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας για τελευταία φορά (εκτός απροόπτου) καθώς στο Βοτανικό χτίζεται η νέα έδρα του συλλόγου όπου αναμένεται να λειτουργήσει την σεζόν 2027-28 ενώ στο μεσοδιάστημα οι αγώνες των «πρασίνων» θα διεξάγονται στο ΟΑΚΑ.

Βέβαια, το «αντίο» των φίλων του Παναθηναϊκού δεν θα δοθεί σήμερα καθώς το ματς με τον ΠΑΟΚ είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Για την Λεωφόρο, υπάρχουν αναρίθμητες ιστορίες, μοναδικά ρεκόρ μα πάνω από όλα, είναι οι χαρές, τα δάκρυα και τα όσα έχουν ζήσει στο ιστορικό αυτό γήπεδο οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

Ας δούμε ορισμένες ημερομηνίες-ορόσημα για το γήπεδο της Λεωφόρου.

Από το 1922, τη στιγμή που έγινε πράξη το όραμα του ιδρυτή του «τριφυλλιού» Γιώργου Καλαφάτη που έψαχνε χώρο για να στεγάσει το γήπεδο και τελικά τα κατάφερε με παρέμβαση του πρίγκιπα Νικόλαου, μέχρι και σήμερα, η λέξη Λεωφόρος είναι ταυτισμένη με τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στη Λεωφόρο δόθηκε το πρώτο διεθνές παιχνίδι του «τριφυλλιού», κόντρα στη Βιτόρια Ζάγκρεμπ από την Γιουγκοσλαβία (σκορ 1-1) το 1925.

Το γήπεδο της Λεωφόρου ήταν το πρώτο που απέκτησε ξύλινες κερκίδες, το 1928, στην πλευρά της οδού Τσόχα. Το 1932 κατασκευάστηκε η εξέδρα των επισήμων και το 1951, το θρυλικό πέταλο της Θύρας 13.

Επίσης το 1951 ξεκίνησε και η κατασκευή του κολυμβητηρίου.

Το 1930, την 1η Ιουνίου, καταγράφηκε το ιστορικό 8-2 του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού, η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία των ντέρμπι των «αιωνίων».

Το 1938 μπαίνουν προβολείς για πρώτη φορά σε γήπεδο στην Ελλάδα.

Το 1958 γίνεται το πρώτο γήπεδο με χλοοτάπητα στην χώρα μας ενώ το 1959 δημιουργείται το κλειστό του «Τάφου του Ινδού», κάτω από τις θύρες 6-7.

Τον Οκτώβριο του 1967, καταγράφεται ρεκόρ εισιτηρίων καθώς 29.665 θεατές παρακολουθούν τον αγώνα Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου 1-2 για το Κύπελλο Κυπελλούχων.

Την περίοδο 1970-71, η Λεωφόρος «στεγάζει» την ανεπανάληπτη πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ. Οι «πράσινοι» με όπλο το καμίνι της Λεωφόρου, πέρασαν όλα τα εμπόδια με τη σειρά: Ζενές Ες, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Έβερτον, Ερυθρός Αστέρας.

To 1983, το γήπεδο μετονομάζεται σε «Απόστολος Νικολαΐδης», θρυλική μορφή και πρόεδρος του συλλόγου το 1974.

Από το 1984 και μετά, ο ΠΑΟ μετακομίζει στο ΟΑΚΑ για να επιστρέψει στη Λεωφόρο το 2000 για νέες στιγμές δόξας με αποκορύφωμα τη σεζόν 2001-02, όταν έφτασε στους «8» του Champions League και στα προημιτελικά του ΟΥΕΦΑ (2003).

Το σίγουρο είναι, ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα αποχαιρετίσει το «σπίτι» του, όπως του αξίζει λίγο πριν η ομάδα πάρει τον δρόμο της προς τον Βοτανικό.