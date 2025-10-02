Λεσόρ για τον καβγά με Πετρούσεφ: «Του είπα αν θέλεις να παλέψουμε, μπορούμε μετά το παιχνίδι»

Τη σεζόν 2022/23, οι κόντρες του Ματίας Λεσόρ και του Φίλιπ Πετρούσεφ μοιράστηκαν στην Αδριατική Λίγκα και τη Euroleague ενώ σημαδεύτηκαν από το μεταξύ τους επεισόδιο στο φινάλε του αγώνα με γηπεδούχους τους «ασπρόμαυρους» τον Μάρτιο του 2023, για την ABA Liga.

Το σκριν του Πετρούσεφ είχε ρίξει τον Λεσόρ στο παρκέ, με την κατάσταση να ηρεμεί προς στιγμήν μετά την παρέμβαση του Ζακ ΛεΝτέι. Παρ’ όλα αυτά, ο Λεσόρ φαίνεται πως του το… κρατούσε αφού μετά το τελευταίο σουτ του Μάρκοβιτς, ο Γάλλος επιτέθηκε στον Σέρβο ψηλό, τον έσπρωξε με δύναμη και του έριξε γροθιά στο πρόσωπο.

