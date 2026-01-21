Λεσόρ: Η απάντηση σε οπαδό που τον χαρακτήρισε «τουρίστα»

Δεν άφησε αναπάντητο ένα μήνυμα ο ψηλός του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στην εφετινή σεζόν. Ο Ματίας Λεσόρ ανέβασε story από το γυμναστήριο και έγραψε «καθημερινή άσκηση ενός τουρίστα».
Ένα μήνυμα ενός χρήστη έγραφε: «Μην επιστρέψεις, κάτσε και άφησε τον κύριο Γιαννακόπουλο απλά να σε πληρώνει χωρίς να παίζεις. Μην ανησυχείς δεν χρειάζεται να απαντήσεις σε κανέναν επειδή όσο είσαι απλά ένας τουρίστας για τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχουν απαιτήσεις από εσένα πια».
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
