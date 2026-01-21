Μενού

Λεσόρ: Η απάντηση σε οπαδό που τον χαρακτήρισε «τουρίστα»

Ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού απάντησε σε ένα σχόλιο στο instagram, το οποίο τον αποκαλούσε τουρίστα. Τι είπε.

Reader symbol
Newsroom
Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Δεν άφησε αναπάντητο ένα μήνυμα ο ψηλός του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στην εφετινή σεζόν. Ο Ματίας Λεσόρ ανέβασε story από το γυμναστήριο και έγραψε «καθημερινή άσκηση ενός τουρίστα».

Ένα μήνυμα ενός χρήστη έγραφε: «Μην επιστρέψεις, κάτσε και άφησε τον κύριο Γιαννακόπουλο απλά να σε πληρώνει χωρίς να παίζεις. Μην ανησυχείς δεν χρειάζεται να απαντήσεις σε κανέναν επειδή όσο είσαι απλά ένας τουρίστας για τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχουν απαιτήσεις από εσένα πια».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ