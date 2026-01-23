Λεσόρ: «Σταματήστε τα ψέματα, ούτε εγώ μπορώ να πω πότε θα επιστρέψω»!

Ο Ματίας Λεσόρ διέψευσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα σενάρια που αναφέρουν ότι αναμένεται να ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων από την επόμενη εβδομάδα.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα στον κόσμο και σταματήστε να τραβάτε την προσοχή στην υπόθεσή μου. Το μόνο που θέλω είναι να κάνω την αποθεραπεία μου ήρεμα και να επιστρέψω στο μπάσκετ. Μια και καλή: όποιος δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα!

Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής, κανένας γυμναστής, ούτε καν εγώ, δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία για το πότε θα επιστρέψω» ανέφερε ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού με ανάρτησή του στο X.

