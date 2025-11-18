Λευκορωσία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Λευκορωσία απόψε (18/11) στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Σκωτίας με 3-2 για την προτελευταία αγωνιστική, χάρη σε γκολ των Μπακασέτα, Καρέτσα και Τζόλη, στο ντεμπούτο Τεττέη, Κωστούλα ωστόσο το αποψινό ματς είναι διαδικαστικού χαρακτήρα καθώς η Ελλάδα έχει αποκλειστεί από το επερχόμενο Μουντιάλ.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην ZTE Aréna στην πόλη Ζαλαεγερτσέγκ της Ουγγαρίας.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει στους Γιαννούλη και Παυλίδη αλλά και στον τιμωρημένο Μπακασέτα.
Τα ματς της Εθνικής στα προκριματικά
- Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1
- Ελλάδα - Δανία 0-3
- Σκωτία - Ελλάδα 3-1
- Δανία - Ελλάδα 3-1
- Ελλάδα - Σκωτία 3-2
- 18/11/25 21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα
Η πέμπτη αγωνιστική
Δανία - Λευκορωσία 2-2
Ελλάδα - Σκωτία 3-2
Η έκτη αγωνιστική (18/11)
Σκωτία - Δανία 21.45
Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45
Βαθμολογία (5 αγώνες)
- Δανία 14-3 11
- Σκωτία 9-5 10
- Ελλάδα 10-12 6
- Λευκορωσία 4-17 1
- Γιώργος Λιάγκας για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Βρε αθεόφοβε, την κόρη του φίλου σου;»
- Άβα Γαλανοπούλου σε Αρναούτογλου: «Ξεχνάς, Γρηγόρη, ότι κάποτε ήμασταν μαζί - Μας είχαν πρωτοσέλιδο»
- Πέθανε η Μανουέλα Βαρδινογιάννη: Σύζυγος του Νίκου και ιδρυτή της αυτοκρατορίας
- «Χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα»: Το La Perla που αφιέρωσε η Μπαντόσα στον Τσιτσιπά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.