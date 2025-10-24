Λευτέρης Πετρούνιας: Πέμπτος στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο της Τζακάρτα

Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας καθώς κατετάγη πέμπτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, στον τελικό των κρίκων στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς και διατήρησε τη θέση που είχε καταλάβει στον προκριματικό, με ελαφρά χαμηλότερη βαθμολογία (είχε πάρει 14.366β.).
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αμερικανός Ντόνελ Ουίτενμπεργκ με 14.700 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση με 14.566β. τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ.
Την τριάδα συμπλήρωσε ο Κινέζος Σινγκγιού Λαλ με 14.500β.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
- Ντόνελ Ουίτενμπεργκ (ΗΠΑ) 14.700 βαθμοί
- Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566
- Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500
- Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466
- Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ) 14.300
- Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166
- Γκλεν Κουίλ (Βέλγιο) 13.933
- Σπασμένη Φλέβα: Το νέο τραγούδι του ΛΕΞ θα σου δημιουργήσει ανατριχίλες
- Η οικογενειακή τραγωδία του Απόστολου Κοσμά – Σκότωσε τον γιο του και κέρδισε τη συμπάθεια της κοινωνίας
- Γκάζι: Η κατάθεση νεαρού που δείχνει τι συνέβη το μοιραίο βράδυ - Κατάληψη στο σχολείο της 16χρονης
- First Dates: Φρίκαρε ο Άρης με την αξύριστη μασχάλη της Χλόης - «Είδα τον ευχούλη»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.