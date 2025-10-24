Λευτέρης Πετρούνιας: Πέμπτος στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο της Τζακάρτα

Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας καθώς κατετάγη πέμπτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, στον τελικό των κρίκων στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς και διατήρησε τη θέση που είχε καταλάβει στον προκριματικό, με ελαφρά χαμηλότερη βαθμολογία (είχε πάρει 14.366β.).

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αμερικανός Ντόνελ Ουίτενμπεργκ με 14.700 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση με 14.566β. τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ.

Την τριάδα συμπλήρωσε ο Κινέζος Σινγκγιού Λαλ με 14.500β.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Ντόνελ Ουίτενμπεργκ (ΗΠΑ) 14.700 βαθμοί

Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566

Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500

Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466

Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ) 14.300

Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166

Γκλεν Κουίλ (Βέλγιο) 13.933