Λευτέρης Πετρούνιας: Πέμπτος στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο της Τζακάρτα

Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στην Τζακάρτα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας. | INTIME
Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας καθώς κατετάγη πέμπτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, στον τελικό των κρίκων στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς και διατήρησε τη θέση που είχε καταλάβει στον προκριματικό, με ελαφρά χαμηλότερη βαθμολογία (είχε πάρει 14.366β.).

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αμερικανός Ντόνελ Ουίτενμπεργκ με 14.700 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση με 14.566β. τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ.

Την τριάδα συμπλήρωσε ο Κινέζος Σινγκγιού Λαλ με 14.500β.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

  • Ντόνελ Ουίτενμπεργκ (ΗΠΑ) 14.700 βαθμοί
  • Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566
  • Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500
  • Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466
  • Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ) 14.300
  • Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166
  • Γκλεν Κουίλ (Βέλγιο) 13.933

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ