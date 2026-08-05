Λιβάι Γκαρσία - Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο νέος παίκτης του «τριφυλλιού», το βράδυ στο ΟΑΚΑ

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Λιβάι Γκαρσία, αφού ολοκλήρωσε το μακρύ ταξίδι του από τη Ρωσία, που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (05/08), έπειτα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (04/08).
Οι «πράσινοι» πρόλαβαν την προθεσμία και δήλωσαν τον ποδοσφαιριστή στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948, ωστόσο εκείνος δεν θα είναι διαθέσιμος για το αποψινό ματς, αλλά για εκείνο που θα γίνει στη Σόφια (11/08) την ερχόμενη εβδομάδα.
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