Λιβάι Γκαρσία - Παναθηναϊκός: Έτοιμος να πετάξει για Ελλάδα λένε οι Ρώσοι

Η ρωσική ιστοσελίδα «metaratings» ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Σπαρτάκ Μόσχας και ο Λιβάι Γκαρσία είναι στο αεροδρόμιο για να πετάξει για Ελλάδα.
Το deal συμπεριλαμβάνει τον δανεισμό του παίκτη για ολόκληρη τη φετινή σεζόν, με τον μισθό του να καλύπτεται από τους «πράσινους», οι οποίοι θα πληρώσουν και ενοίκιο στο ρωσικό κλαμπ.
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