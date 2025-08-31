Λίβερπουλ - Άρσεναλ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Το μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής στην Premier League φιλοξενείται στο Άνφιλντ εκεί που σήμερα στις 18:30 διεξάγεται η αναμέτρηση Λίβερπουλ - Άρσεναλ. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Premier League.

Η γηπεδούχος Λίβερπουλ έχει αρχίσει το πρωτάθλημα με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Αντίστοιχα αήττητη όμως είναι και η Άρσεναλ, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, και μάλιστα δίχως να έχει παραβιαστεί η εστία της.