Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Σίγησε το «Άνφιλντ» με εκκωφαντική τριάρα

Πάρτι στο «Άνφιλντ» και η Νότιγχαμ έγραψε ιστορία! Η Φόρεστ επικράτησε 3-0 της Λίβερπουλ και για πρώτη φορά από το 1963 πέτυχε δυο διαδοχικές νίκες στο συγκεκριμένο γήπεδο. Η ομάδα του Σον Ντάις ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη, την ώρα που οι Reds κατρακύλησαν στην 11η θέση. H Λίβερπουλ βρίσκεται σε κρίση και αποτυπώνεται από τις έξι ήττες, αλλά και τα 20 γκολ παθητικό! Όσο για τους φιλοξενούμενους, την τελευταία φορά που νίκησαν εκτός πρωταθλήτρια ομάδα, ήταν το 1994 στο «Ολντ Τράφορντ» τη Γιουνάιτεντ του Φέργκιουσον.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν, είχαν δυο καλές στιγμές με ΜακΆλιστερ και Κέρκεζ, αλλά όχι και την ουσία. Η Νότιγχαμ ήταν επικίνδυνη και στο 33’ ο Μουρίλο με εντυπωσιακό τελείωμα πέτυχε το 1-0. Δυο λεπτά αργότερα ο Ιγκόρ Ζέσους βρήκε ξανά δίχτυα, αλλά ο διαιτητής είδε… χέρι και ακύρωσε το τέρμα. Εντυπωσιακό το ξεκίνημα στην επανάληψη για τη Φόρεστ, με τον Σαβόνα στο 46’ να πετυχαίνει το 2-0 και να βάζει τις βάσεις για ένα μεγάλο διπλό! Αυτό ολοκληρώθηκε στο 78ο λεπτό, όταν από εξαιρετική ενέργεια του Χάτσινσον, ο Άλισον έδιωξε, αλλά ο Γκιμπς – Γουάιτ ήταν στη σωστή θέση για το 3-0!

