Λίβερπουλ: Ο Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο στο φιλικό με τη Σάντερλαντ

Μια ιστορική στιγμή έζησε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7) ο Κώστας Τσιμίκας, στο φιλικό που έδωσε η Λίβερπουλ με τη Σάντερλαντ στο Νάσβιλ.

Ο Έλληνας ακραίος μπακ που επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Ρόμα, ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα του Άντονι Ιραόλα και, μόλις στο 8ο λεπτό έλαβε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, καθώς ο Τζο Γκόμεζ αποχώρησε από το ματς με τραυματισμό.

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