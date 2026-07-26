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Λίβερπουλ: Ο Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο στο φιλικό με τη Σάντερλαντ

Ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο της Λίβερπουλ στο φιλικό με τη Σάντερλαντ, στο οποίο σκόραρε και ο Κυπριακής καταγωγής Λιούις Κούμας.

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τσιμικας
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Μια ιστορική στιγμή έζησε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7) ο Κώστας Τσιμίκας, στο φιλικό που έδωσε η Λίβερπουλ με τη Σάντερλαντ στο Νάσβιλ.

Ο Έλληνας ακραίος μπακ που επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Ρόμα, ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα του Άντονι Ιραόλα και, μόλις στο 8ο λεπτό έλαβε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, καθώς ο Τζο Γκόμεζ αποχώρησε από το ματς με τραυματισμό.

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