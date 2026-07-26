Τζένη Καρέζη: Η πρώτη και τελευταία φορά που η αξέχαστη ηθοποιός έγινε ξανθιά

Φέτος κλείνουν 34 χρόνια από την ημέρα που η αγαπημένη Τζένη Καρέζη άφησε την τελευταία της πνοή, στις 26 Ιουλίου 1992, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο τους δικούς της ανθρώπους, αλλά και όλο τον κόσμο που την είχε λατρέψει μέσα από τους ρόλους της στον κινηματογράφο και το θέατρο.

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Αναμφίβολα η μελαχρινή Τζένη Καρέζη είχε τα πιο όμορφα γαλανά μάτια του ελληνικού κινηματογράφου και ήταν η μεγάλη «αντίπαλος» και εμφανισιακά της κατάξανθης Αλίκης Βουγιουκλάκη με τα καστανά μάτια, ενώ και οι εισπράξεις των ταινιών της χτυπούσαν στα ίσα τις αντίστοιχες της «εθνικής σταρ».

Και μπορεί δικαιολογημένα πολλούς να τους ξενίσει η εικόνα μιας ξανθιάς Τζένης Καρέζη, όμως, το φυσικό χρώμα των μαλλιών της αξέχαστης ηθοποιού ήταν ξανθό (αν και όχι τόσο ανοιχτό), αλλά το κοινό την είδε έτσι μόνο μία φορά στο θέατρο.

Το καλοκαίρι του 1963 η Τζένη Καρέζη ανεβάζει στο θέατρο Μετροπόλιταν το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Ένα Κουτό Κορίτσι» και αφού η κεντρική ηρωίδα του έργου ήταν ξανθιά, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια δεν είχε άλλη επιλογή από το να αλλάξει λουκ και να γίνει κατάξανθη.

Οι φωτογραφίες από εκείνη την περίοδο είναι πραγματικά πολύ λίγες και μπορείτε να δείτε μερικές στη συνέχεια.

Συμπρωταγωνιστές της Τζένης Καρέζη στη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση ήταν ο Νίκος Κούρκουλος και ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος με το «Κουτό Κορίτσι» να σημειώνει μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία.

Μάλιστα, ανέβηκε ξανά για έναν μήνα στο θέατρο Κοτοπούλη - Rex από αρχές Νοεμβρίου μέχρι τις παραμονές των Χριστουγέννων του 1963 παίρνοντας τη θέση του έργου «Η Γειτονιά των Αγγέλων», το οποίο κατέβηκε πρόωρα αφού δεν είχε απήχηση στο κοινό.

Τα Χριστούγεννα του 1963 ανέβηκε η παράσταση «Δεσποινίς Διευθυντής» πάλι με τους Νίκο Κούρκουλο - Διονύση Παπαγιαννόπουλο στο πλευρό της Τζένης Καρέζη, η οποία είχε τεράστια επιτυχία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στον κινηματογράφο και είναι η ταινία που όλοι ξέρουμε και δεν χορταίνουμε να βλέπουμε με τη μόνη διαφορά ότι στο σινεμά τον ρόλο του Νίκου Κούρκουλου, έπαιξε ο Αλέκος Αλεξανδράκης.